Poole aastaga koduköögist Michelini restorani

Eelmisel aastal palus kohalik noor Ferkle Kalaus heade inimeste abi, et täita oma unistus ja suunduda Prantsus­maale õppima. Tänaseks on seitse kuud möödunud ning Kalaus on näinud palju vaeva ning usinalt õppinud. Michelini tähed ei ole talle enam unistus, vaid ta annab iga päev oma panuse, et restoran Auberge de l’Ill oleks jätkuvalt kõrges mängus ja tärnidega tunnustatud.