Paide linnameeskond naaseb Saaremaalt võidukalt

Eesti jalgpallifännide suurem fookus on hetkel põhjendatult eurosarja peal, sest edukalt esinenud Paide on Konverentsiliigas jõudnud juba kolmandasse eelringi. Siiski ei tasu ära unustada, et euromängude vahel madistatakse ka koduliigas, kus olukord pole eriti lilleline. Kui juba enne eurosarja algust kinnitas Paide spordidirektor Gert Kams, et tiitel on tänavu kahjuks läinud, siis võitlus neljanda kuni teise koha nimel on täistuuridel käimas. Vahed Paide, Flora ja Kalju vahel on väiksed ja eksimused võivad väga valusaks osutuda.