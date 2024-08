Järvamaale planeeritakse mitut kriisipoodi

Toidupood. Pilt on illustratiivne.

Eesti Varude Keskus (EVK) soovib leida riigihankega esimesed 61 toidupoodi, et varustada need kriisiolukorras toimimiseks elektrigeneraatoritega. Kriisipoodide võrgustiku esimene etapp valmib 2025. aasta lõpuks, eelseisva kahe ja poole aasta jooksul on kokku plaanis kriisikindlaks muuta 110 toidu- ja esmatarvete kauplust üle kogu Eesti.