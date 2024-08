Ratastel sõjamuuseum jõuab Eestimaa südamesse

Tegemist on rändnäitusega, mis annab ülevaate Eesti 20. sajandi sõjaajaloost käsitledes I maailmasõda, Vabadussõda, Eesti riigikaitset sõdade vahelisel perioodil, II maailmasõda ja kaitseväge pärast iseseisvuse taastamist. Rändnäitus paikneb selleks spetsiaalselt kohandatud merekonteineris. Välispinda katavad tekst ja pildid, konteineri sisu on täielikult esemete päralt. Vitriine täidavad vormid, relvad, varustus ja sõjatehnika mudelid.

“Rändnäituse mõte on, et muuseumisse tulekuks ei pea tingimata kuhugi kaugele sõitma, vaid muuseum võib ise külla tulla,” ütles Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. Tema sõnul on sõjamuuseum ratastel omamoodi jätk väga menukaks osutunud soomusrongile nr 7 “Wabadus”, mis sõitis mööda Eesti ja isegi Läti raudteesid 2019. aastal. “Meie ajaloost tingituna on terve Eesti omamoodi suur sõjamuuseum,” rääkis Lill ja lisas: “Näitusega loodame kaasa aidata nii ajaloo paremale mõistmisele kui tahtele olla valmis vajadusel Eestit kaitsma.”