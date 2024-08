Vallavalitsus sai oma ridadesse juuksurist raamatupidaja

Age kokkupuude Järva vallaga sai alguse esimesest klassist, kui tema pere kolis Peetrisse. Pärast gümnaasiumi lõppu suundus Age Tallinna. Nii nagu mitmed noored arvas ka tema, et linn on rohkemate võimalustega ja ägedam. Tagasi maale suundus Age koos elukaaslasega mõlgutades mõtteid paiksemaks jäämisest ja pereelu alustamisest.

Nüüdseks on Age tagasi Järva vallas, maal olnud juba üle 10 aasta. Oma perega elab ta Koeru piirkonnas, kus võetakse osa sealsetest kogukonna üritustest nagu kirikute päevad, erinevad kontserdid, kohvikute päevad, Väinjärve veepidu. Järva vald on Agele armsaks saanud. „Hetkel pole olnud kordagi mõtet, et koliks mujale või läheks linna tagasi. Tahaks ikka jääda siia," sõnas ta.