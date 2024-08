Virtuaalsõidud jõudsid järjekordse etapini

Korraldajad annavad teada, et seekordne etapp on oma olemuselt lihtsam ja kiirem kui seda oli eelmine. Metsalõigud puuduvad. Rada koosneb asfalti- ja kruusateedest ning sinna sobivad kõik rattatüübid.

Sedapuhku on start/finiš Veski-Silla motelli ees kergliiklusteel. Võta suund Paide poole. Türi-Allikul keera paremale üle silla. Jätka sõitu kuni Tori ristini. Keera vasakule Tori mõisa poole ja jätka sõitu asfaltil kuni Näsuvereni. Keera vasakule kruusale. Sõida mööda kitsast põlluvaheteed otse väiksese metsatuka vahelt läbi, üle väikese põndaku talust mööda ja keera tee lõpus vasakule Poaka poole. Pärast punast talu keera paremale Kirna poole. Ca kilomeetri pärast hoia vasakule, tee läheb üle asfaltiks. Kirna ringile jõudes sõida otse edasi ehk võta suund Pala/Änari peale. Kui ringteele ei julge minna, kasuta Türi pool olevat ülekäigurada.

Põhisõit keera Kirnast paremale kergliiklusteele ja võta suund mõisa eest läbi Paide poole. Männaru kurvist keera vasakule kruusale. Sõida otse kuni teelahkmeni ka keera paremale Ülejõe (Väätsa) poole. Sõida kuni Reopalu-Väätsa teeni ja ületa see risti jätkates sõitu Meistri teel. Sõida kuni teelahkmeni ja keera vasakule Tänavotsa teele. Järgmisest ristist paremale Saare talu poole. Sõida mööda Venevere ringteed. Sisuliselt teeb tee lauge tagasipöörde ja läheb varsti üle asfaltiks, kuni jõuad Väätsale. Tee järsk parempööre Lõõla suunas. Sõida Lõõlast läbi, tee läheb üle kruusaks. Kui jõuad teelahkmeni, kus viit näitab Piiumetsa 7, Keera vasakule. Piiumetsas algab jälle asfalt. Sõida külavahelt läbi ja keera vasakule Türi poole. Roovere ristist keera vasakule Väätsa prügila poole. Järgmine parempööre soorita Aasuväljal, tee läheb üle kruusaks. Järgneb kitsas metsavahe tee. Enne karjääre tee vasakpööre ja jätka laugemal põlluvaheteel. Mõne aja pärast keera paremale Pala poole. Sõida külavahelt läbi ja ületa risti Pala-Änari asfalttee. Jätka sõitu põlluvaheteel, kus on üks vasakpööre ja järgmine parempööre keerab juba asfaltile suunaga Türi poole. Lõpuosa on sama, mis matkasõidulgi.