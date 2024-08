Riigiasutuse Türi esinduse lõpuni jäävad loetud päevad

Amet selgitas, et nende analüüs näitas, et büroode külastatavus on tugevalt langenud, samas on iseteeninduse ja alternatiivsete suhtluskanalite kasutamine märkimisväärselt kasvanud. Statistika näitab, et üha enam inimesi eelistab oma asjatoimetusi teha kodus arvuti teel, kasutades nende iseteenindusportaali.