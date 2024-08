PILDID JA VIDEO Paidest sai Eesti esimene ohusireenidega kaetud linn

Päästeamet rajab koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) üleriigilist ohusireenide võrgustikku, millega eluohtlikes kriisiolukordades hoiatada korraga võimalikult palju inimesi. Ohusireenide helisignaal on minuti pikkune tõusev-langev heli, mida 30 sekundi järel korratakse 3 korda. Kui ohust antakse teada sireenidega, siis tuleb kiirelt varjuda siseruumidesse ning otsida edasisi käitumisjuhiseid riigi kriisiinfo kanalitest. Täiendav ohuteavitus võib tulla viivitusega pärast sireene - seetõttu ongi oluline, et inimeste esimene refleks ohusireeni kuuldes on varjuda.