Esna suvelavastus naudib menu juba enne esietendust

Kuigi esietendus on alles 10. augustil, teatab lavastuse korraldaja keskÖÖ:ÖÖ, et kuna publikuhuvi on varakeskealiste pidžaamas hurmurite ja noore võluva femme fatale vastu ootamatult suur ning enamus etendusi on välja müüdud, lisati mängukavva kolm lisaetendust.