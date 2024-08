Türi põhikool kogub liikumisõpetuseks pulsikelli

Gritšenko sõnul on Türi põhikool andnud ka varem seisma jäänud spordivahenditele uue elu. «Kellel on seisma jäänud asju, võib need koolile tuua. Näiteks suusavarustust on päris palju toodud – on need siis ainult kepid, suusad või lapsele väikeseks jäänud saapad. Kui järelkasvu peale ei tule ja rohkem pole neid vaja, ongi hea varustus kellelegi edasi anda,» arutles ta.