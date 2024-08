Jakobsoni Talumuuseumi Talupäeval tõmmatakse käima rehepeksumasin

Talupäev on iga-aastane üritus, mis toob kokku ajaloo-, käsitöö- ja maaeluhuvilised pakkudes harivaid ja meelelahutuslikke tegevusi kogu perele. Sel aastal on Talupäeva korraldamine esmakordselt muuseumi turundus- ja ürituskorraldaja Arma Koidu kätes, kes on andnud endast parima, et jätkata selle väärika traditsiooni edendamist.

Arma Koidu, ürituse korraldaja: "Talupäev on suurepärane võimalus tuua inimesed kokku ja jagada teadmisi ning oskusi, mis on meie kultuuripärandi lahutamatud osad. Mul on hea meel, et mind on usaldatud seda sündmust korraldama ja loodan, et kõik külastajad leiavad siit midagi, mis neid inspireerib ja rõõmustab."

Talupäeva programm 10.00 avatakse väravad 11.45 - 12.15 avamine, Linnutaja esinemine 12.00 - 16.00 laat ja käsitöömeistrite töötoad (kirivöö kudumine, linatööd, sepatööd, vitsest korvide punumine, lõnga värvimine, ketramine, märgviltimine, sõira tegemine) 12.00 - 16.00 lambapäeva tegevused (lammaste pügamine, lamba kaalu ära arvamine, villakoti viskamine, joonistusvõistlus, kauneima lamba väljakuulutamine) 12.15 raskeveohobuse Vertuga vilja toomine rehepeksule 12.30 - 14.00 rukkitööd rukkipõllul ja ühekordne rehepeks, kooditamine 13.00 - 16.00 Alve iseliikuva masina demoesitlus 13.00 - 14.00 hobusepäeva tegevused, vankrisõit (tasuline) 14.00 - 14.40 esineb Karl Madis, I set 14.40 - 15.10 kanepikiu kitkumine 14.00 - 15.00 töötab laastumasin, laastukatuse löömine 14.00 - 15.00 taluloomadega tutvumine laudas 14.30 - 15.00 Olustvere TMK demokünd 15.10 - 15.50 esineb Karl Madis, II set 15.30 Künninäituse avamine – Kurgjal loodud adranäitus on pühendatud kahele väga olulisele sündmusele. Esiteks sellele, et 11. augustil möödub 150 aastat Kurgja peremehe ja Pärnu Põllumeeste Seltsi juhi Carl Robert Jakobsoni korraldatud Eesti talumeeste esimestest künnivõistlusest. Ja teiseks, et Eestil on tänavu au korraldada maailma põllutehnika tippsündmust - järjekorras juba 69. kündmise maailmameistrivõistlus, mis toimub 16.-17. augustil Tarutmaal, Rõhul.