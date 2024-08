Tiit Reinberg: Kui nüüd linnapea ei valeta, siis juhin seda linna ju mina

On täiesti loomulik, et isamaalasest linnapea Kaido Ivask ja sotsist endine linnapea Siret Pihlegas ei saa ülemäära hästi läbi. Praegu on Paides Isamaa koalitsioonis ja sotsid opositsioonis. Varem oli vastupidi. Küllap on aastatega nende kahe seltskonna ja liidri vahel piisavalt hõõrumist olnud, et koostöö enam kuidagi laabuda ei taha.