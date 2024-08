Arvamusfestival kulmineerub parlamendierakondade esimeeste debatiga

Arvamusfestival sai alguse juba reedel. Festivali eestvedaja Kaspar Tammisti sõnul täitus Paide Vallimägi arvamuskultuuri austajatega juba enne esimesi arutelusid. “Kuigi reede on tööpäev, siis oli suur rõõm näha, et tuhanded ja tuhanded festivalikülastajad leidsid tee Paidesse, järjekorras juba 12. Arvamusfestivalile,” sõnas Tammist, kelle sõnul tehakse mõlema päeva külastajate arv teatavaks peale festivali. “Ka laupäeval on kavas väga palju eriilmelisi arutelusid - seda koguni 25 erineval arutelualal, seega kindlasti jagub huvipakkuvaid teemasid kõigile,” ütles eestvedaja.

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist soovitab festivalile tulla kogu perega, sest Vallimäele on loodud ka lasteala põnevate tegevustega - alates meisterdamisest kuni hiigelmulli peoni. “Lisaks toimuvad pere noorimatele ka väga erilised arutelud - tänavu said lapsed ise arutelude teemasid välja pakkuda ning neid ise korraldada ja läbi viia,” ütles Tammist, et mainitud arutelusid saab kuulata Tulevikutegijate alal. Näiteks kell 14 küsitakse, kuidas saada poliitikuks. Arutelualale on sel puhul kutsutud kaasa mõtlema poliitikud Jüri Ratas ja Natalie Mets.