PILDID JA VIDEO Scoutspataljoni sõdurid harjutasid Aravetel majade hõivamist

Kui jutt Scoutspataljoni mehitatusele läks, tõi Rooni välja selle, et Scoutspataljon võtab alati vastu motiveeritud, asjatundlikke ja professionaalseid sõdureid. "Täna on meil seis võrdlemisi hea. Kaitseväes üritatakse palkasid hoida keskmisega võrreldes ikkagi 1,3–1,5-kordsed ja ma leian, et Eestis olles ja Eesti kaitsmiseks valmistumisel on see täiesti proportsionaalne."

Rooni sõnul ta ise kontorist kuigi tihti välja ei satu, aga kui see juhtub, siis on puhas nauding olla sõdurite juures ja jälgida, kuidas nad tegutsevad. "Kompaniiülem elab oma planeerimisprotsessis ajaliselt kaks kuni kolm kuud praegusest hetkest ees selleks, et koostada väljaõppeplaanid ja broneerida harjutusalad. Lisaks kätkeb kompaniiülema töö palju koosolekuid nii kõrgema ülema kui ka mu enda rühmaülematega, keda tuleb juhendada ja nende läbiviidavat väljaõpet kontrollida. Kompaniiülem vastutab kogu kompanii väljaõppe, planeerimise ja juhtimise eest nii rahu- kui ka sõjaajal. Seda on tegelikult keeruline lühidalt kirjeldada. Kui seda paari sõnaga teha, siis võiks öelda, et minu töö on üsna mitmekesine," rääkis Rooni.

Scoutspataljoni arengusuundadest kõneldes ütles kompaniiülem, et uued lahingtoetusmasinad, mis on ehitatud CV90 baasil, saabuvad Eestisse 2025. aasta lõpuks ja seejärel tuleb ikkagi arvestada perioodiga, mil neid kasutama õpitakse. "Sisuliselt võib öelda, et masinate tundmaõppimiseks ja nende professionaalseks kasutamiseks kulub terve väljaõppetsükkel, milleks on üks aasta," lausus ta.

Scoutspataljoni lahingtoetuskompaniis teenib üle 120 sõduri, kellest suurem osa suundub peagi välismissioonile Iraaki.