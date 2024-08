Järvalane pälvis uhke tunnustuse

LEADER Aasta tegija tiitlit antakse välja, et tunnustada Eesti LEADER kogukonnas LEADER tegevmeeskondade ja juhatuse liikmeid, kes on silma paistnud LEADER põhimõtete ja idee juurutamisel ning edasi kandmisel, panustanud koostöö arendamisele kohalike tegevusgruppide ja eri sektorite vahel, kujundanud LEADER mainet ja toonud valdkonnale tuntust ning kes on oma töö tegemisel inspiratsiooniks kolleegidele.