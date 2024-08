Käru ootab järve äärde sportima ja meelt lahutama

Türi kultuurikeskuse kultuurispetsialist Rein Liivik rääkis, et sel aastal algab päevane kava tavapärasest pisut hiljem. Üritus algab kell 14, kui stardipaugu saab Järvamaa järvede jooksu Käru etapp.

Pärast seda ehk orienteeruvalt kella 15-st on Liiviku sõnul paisjärve ääres ja Käru mõisa pargis tegevusi nii suurtele kui väikestele. "Toimub traditsiooniline ümber järve teatejooks, kus 4 x 200-meetrisele distantsile on sedakorda oodatud ka kogukondade neljaliikmelised võistkonnad nii Türi vallast, kui kaugemalt. Eraldi on ikka ka laste teatejooks," märkis ta.