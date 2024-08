Tänavakunstnik otsib sobivat majaseina lõuendiks

Kristjan Tamme ehk Kryptik on Pärnust pärit grafitikunstnik. Tema kunstnikunimi tuleneb sõnast «cryptic» – see tähendab krüptilist ehk salajast. Kryptik puutus esimest korda grafitiga kokku 2001. aastal, olles 15-aastane. Aastate jooksul on Kryptik teinud tänavatel vähemalt paarsada eri tehnikas ja stiilis joonistust. Tema loomingut kohtab lisaks Aravete ujulahoonele ka Pärnu, Tallinna ja Tartu tänavatel.