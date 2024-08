Jaak Madison liitub Keskerakonnaga

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart rõhutas, et Jaak Madisoni liitumine toob erakonda uut jõudu ja energiat, mis aitab ellu viia Keskerakonna eesmärke nii Eestis kui ka Euroopa tasandil. "Jaak Madison on poliitik, kes seisab kindlalt rahvuslike väärtuste eest ja on pühendunud Eesti huvide kaitsmisele Euroopas. Olen veendunud, et Reformierakonna juhitud valitsuste liiga pehme lähenemine Brüsseli direktiividesse on kohati olnud Eestile kahjulik. Jaak Madisoniga üheskoos saame senisest veelgi tõhusamalt seista Eesti huvide eest ja kujundada realistlikku poliitikat, mis arvestab meie rahvuslikke eripärasid ning vajadusi," märkis Kõlvart.