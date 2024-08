Sihtasutus Järvamaa täiendas oma ridu uue spetsialistiga

Turundusspetsialist on ametisse kutsutud projekti "Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator 2024-2026" raames.

Karit Koller on Järvamaal üles kasvanud ja viimased kümme aastat siin ka toimetanud, karjäär on olnud mitmetahuline kombineerides kogemusi Järvamaa Haiglast, lasteaiast tervise ja heaolu valdkonnast kuni lasteaia juhtimiseni. Selle aja jooksul on ta lisaks panustanud aktiivselt kohalikku ellu läbi tervisedenduse, erinevate sündmuste ja koolituste korraldamisel hariduse valdkonnas.