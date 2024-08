Paide autoteenindus tõi turule 24/7 toimiva teenuse

“Kui vaadata üldiseid trende teeninduses, siis märkame, et valitseb nõudlus iseteeninduste ja kontaktivabade teenuste järele – postiteenused on meil praktiliselt kolinud automaatidesse, samal ajal on poodides elementaarseks saanud iseteeninduskassad ning ka toitu tellitakse rakenduste kaudu,” arvab Amservi järelteeninduse juht Ahti Aasala üleüldistest trendidest teeninduses, mis panid ka neid uuenduste poole vaatama.

Aasala sõnul on klientide jaoks oluline see, et auto saaks teenindusse viia või sealt tuua võimalikult mugavalt ja kiirelt ning selle jaoks otsustati Amservi esindustes kasutusele võtta võtmeautomaadid. “Võtmekapid on avatud ööpäevaringselt – seega saab inimene oma auto tuua ja viia just endale sobival hetkel ning päevakavas seepärast olulisi muudatusi tegemata,” selgitab ta.

“Uus teenus on sarnane hotelli või lennu check-in teenusega, kus päev varem tuleb meeldetuletus ning oma valikud saab ette ära teha ilma kohapeal aega kulutamata,” toob Aasala võrdluse ja lisab, et teenus on nüüdseks saadaval kõigis Amservi esindustes üle Eesti.

“Nii palju kui on inimesi, on ka eelistusi,” arvab Amservi järelteeninduse juht. “Neile, kes eelistavad teenindajatega suhelda ja traditsioonilisel viisil oma autot teenindusse tuua, siis neil ei muutu midagi – küll aga on tekkinud võimalus juurde neile, kes eelistavad kontaktivabu teenuseid ning ajalist paindlikkust,” leiab ta.

Amservi Paide esinduse juhi Olev Põldme kinnitusel on Paides teenus juba edukalt kasutusse läinud. “Sügisesel rehvivahetushooajal on see kindlasti suureks abiks, kuid ka praegu oleme juba positiivset tagasisidet klientidelt kuulnud – kiidetakse vabadust, et saab endale sobival ajal autole järele tulla,” sõnab ta ning lisab, et 2025. aasta alguses kolib esinduse uude kohta – Valgekivi ärikeskusesse, kus ka võtmeautomaadi kasutamine saab veelgi mugavam olema.