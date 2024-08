Jaak Madison: Keskerakonna uus tõus tugevaimaks rahvaparteiks

See on meid viinud olukorda, kus juba täna tuleb tõsiselt töötada selle nimel, et 2027. aasta Riigikogu valimistel oleks võimalik saata Reformierakond opositsiooni ning moodustada tugev valitsus konservatiivsematest erakondadest. Minu liitumisega Keskerakonnaga on tõstatunud taas esile Keskerakonna ideoloogiline suund. Mis teeb Keskerakonnast just nimelt konservatiivse erakonna?