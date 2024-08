Koeru keskkooli direktoriks saab kunagine õppejuht

Alates septembrist on uus direktor õpilasi tervitamas ning kool saab edasi astuda uue hingamisega, mis justkui on paljudele tuttav vana hingamine. Nimelt on kooli uueks direktoriks endine õppejuht Anneli Eesmaa. Õppejuhi staatust kandis naine aastatel 2002-2016. Õpetajana töötas ta Koerus aastatel 1990-2016.