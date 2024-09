Palk läheneb 3000 eurole Sotsiaalosakonna uus juhataja leiti lähedalt

Natali on sotsiaaltööd teinud erinevate juhtide käe all ning peab oma suureks eeskujuks sotsiaalosakonna kunagist juhatajat Katre Mägit. „Pean Katrest väga lugu. Katre oli minu jaoks kõige parem juht. Ta oli alati toetav," mõtiskles Natali, kes tõi hea meeskonna tunnusena välja üksteise toetamise, avatud suhtlemise ja koostöö. „Et meil ei oleks keegi üksi." Natali soovib suurendada tiimis ühtsuse tunnet. Tähis on see, et iga liige tunneks ennast osana meeskonnast. Oluliseks peab ta ka tööeetikat ja kokkulepetest kinnipidamist.

Miks sotsiaaltöö? „Ma ei oskakski midagi muud teha. Olen inimeste inimene." Natali jaoks pole sotsiaaltöö lihtsalt elukutse vaid kutsumus. Järva valda tuli ta tööle viis aastat tagasi. „Alustasin Imavere ja Kareda piirkonnast, seejärel sain juurde Järva-Jaani piirkonna," meenutas ta. Ühel hetkel paikkonnad vahetusid ning Natalile jäi Ambla-Albu piirkond. Järva vald on aga üks vald. Sotsiaalosakonnas puudub ühe piirkonna eristamine teisest. „Ma tahan, et meil oleks väga hästi." Natali süda kuulub koduvalla edendamisele. Ta soovib arendada ka teenuseid, sealhulgas koduteenust. Koduteenuse alla läheb näiteks inimese pesemine ja mähkmete vahetamine, et võimaldada isikul võimalikult kaua oma kodus olemist. Iga inimene peab tajuma, et ta on väärtustatud. Väga kiidab ta Kodutare tüüpi maju, mis on spetsiaalselt eakatele loodud hooned.