Gümnasistid avasid uue õppeaasta

Paide gümnaasiumi koolijuht Margo Sootla sõnas, et kui eelmisel aastal oli ta rõõmus selle üle, et uusi õpilasi tuli 75, siis tänavu on neid koguni 84. Väga palju õpilaste arv suureneda enam ei saagi, sest majas on ruumi 250 gümnasistile.