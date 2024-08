Madisoni üllatas Jurtšenko põhjendus Keskerakonnast lahkumise kohta

"Ma siin Ukrainas olles loen ja jälgin uudiseid ning midagi vapustavat: Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko väitis, et tema Keskerakonnast lahkumise põhjuseks olevat olnud minu liitumine erakonnaga. Tsiteerin teda: "Üks asi on tema retoorika ja teine, mis on minu jaoks olulised, on tema väärtushinnangud ja suhtumine naistesse."," kirjutas Madison sotsiaalmeedias.

"Ma kohe põnevusega tahaks teada, et kuidas ma siis suhtun naistesse? Mulle nagu ikka naised meeldivad rohkem kui mehed ning jätkuvalt arvan, et maailmas on vaid kaks sugu, mitte mitukümmend, seega, mis minu suhtumisega naistesse nüüd on? Lisaks, mis on lahti minu väärtushinnangutega, mis noorele daamile ei meeldi või mis retoorikaga lahti on? Pigem ma oleks ikka rõõmuga aidanud tutvustada õigeid väärtushinnanguid, teinud kerge retoorikakoolituse ning selgitanud, et reaalses maailmas ei ole vahet, kas oled mees või naine, vaid oluline on sinu võimekus, töötahe ning oskused," märkis ta.