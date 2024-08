Arvo Pärdi sünnipäev kestab terve nädala

Rikk on rahul, et Pärdi pidunädala ettevalmistustes on koguduse kõrval kaasa löönud ka muusikakool, kunstikool ning muusika- ja teatrimaja.

Pärdi päevade kunstiline juht Tõnu Kaljuste ütles, et maailma muusikaüldsus tähistab aga 4. septembril Anton Bruckneri 200. sünniaastapäeva ja põhjusi, miks esitada Bruckneri muusikat koos Arvo Pärdi muusikaga, on mitu. «Peamine on muidugi see, et Bruckneri ja Pärdi kirikumuusika sobivad imeliselt ühte kavva. Nende mõlema heliloomingu nii-öelda juurestik on saanud toitu muusikaajaloost, eriti barokimeistritelt. Tähistagem siis Pärdi päevadel ühtlasi Bruckneri sünniaastapäeva!» lausus ta.