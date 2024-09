PILDID Esitleti raamatut Järva-Jaani legendidest

"Raamatu väljaandmise mõte tekkis siis, kui muuseumikülastajad küsisid, kas neid lugusid, mida räägite, ka kuskilt lugeda saab," selgitas Kärner. "Kuna Anne-Mail ja minul oli kogutud teatud hulk lugusid, siis käisime veel Kirjandusmuuseumis uurimas, kas mõni legend või lugu trükkimata või meile teadmata. Selgus, et versioone on erinevaid ja nii tuli teha valik, missugune lugu seekord trükki läheb. Lood on kuuldud kohalikelt inimestelt, kes siinkandis kauem elanud, aga ka õpilaste üleskirjutustest, mida aastatega kogutud. Vanik kogutud materjal pärineb Karinu kooli 1945/46 õppeaasta õpilaste vihikust, kus need käsikirjas üles tähendatud."