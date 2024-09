Päästjad tegid kirikutele tiiru peale

Muinsuskaitseamet on tänavu võtnud eesmärgi parandada koos pääste­ametiga kultuuri­väärtuslike hoonete omanike teadlikkust operatiiv­kaartidest. Nii võiski augusti teises pooles märgata kahe Järvamaa pühakoja juures pääste­autosid. Mitte seepärast, et päästjad reageerisid põlengule, vaid kirikurahvaga saadi kokku selleks, et päästjad just selliste juhtumite korral oskaksid võimalikult operatiivselt tegutseda.