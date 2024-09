PILDID Paides avati pood, kus leiab nii lemmikloomade juuksuri kui tulevikus ka loomaarsti

Quattro Care pood-kliinikute juhataja Laura-Liisa Voojärv selgitas, et Quattro Care on lemmikloomapood, mis tegeleb peamiselt nende põhibrändi lemmikloomatoidu turundamise ja müügiga. „Pakume ka lemmikloomade groomingut ning esmatasandi loomakliiniku teenuseid,” loetles ta. „Lisaks väikeloomadele, tegeleme ka kodulindude ja -loomade söötade müügiga.”

Olgu öeldud, et Quattro Care OÜ on hiljuti loodud ettevõte, alles selle aasta jaanuaris avasid asjaosalised oma esimese poe naabermaakonnas. „Idee luua komplektne lemmikloomateenuste koht oli meil juba umbes aasta aega varem mõtetes. Esimese poe avasime just Jõgeval, sest see on meie kodukoht ning vajadus kvaliteetse loomapoe ja ka groominguteenuste järgi oli tegelikult suur,” avaldas Voojärv. „Maikuus liitus meie meeskonnaga ka loomaarst, kes hetkel võtab vastu loomi laupäeviti, kuid huvi ja vajadus ka selle teenuse vastu on olemas.”