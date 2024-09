PILDID "Tuvid" jõudsid Paide kohtu- ja riigimajja

Võidutöö autor Mai Sööt-Arslan on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maali ja maalingute restaureerimise eriala ning Eesti Kunstiakadeemia interdistsiplinaarsete kunstide magistriõppe. Peale aastaid pühendumist eksperimentaalsele etenduskunstile, installatsioonile, videole ja teistele kaasaegse kunsti žanritele on ta tagasi tulnud traditsioonilisema kunsti juurde. Sööt-Arslani kunsti on saatnud religioossed otsingud. 2015. aastal avanes talle võimalus saada pühendatud ja õppida iidsel, müstilisel sufismi rajal, mis on andnud ainest uuemale loomingule. Kunstnikku kõnetavad ajatud kujundid otse elust, leides, et argises on võti ka elu sügavaimate saladusteni.