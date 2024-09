Noor viiulivirtuoos tuleb sügislaadale oma unistusele hoogu andma

Karola ema Taimi Schüts ütles, et viiulit hakkas Karola mängima juba kolmeaastaselt. See pole ka imekspandav, sest tema vanaisa Vello Schüts on Türil viiuliõpetaja ning vanaema Tiiu Schüts tuntud muusikaõpetaja ja koorijuht. «Karola alustas õpinguid Suzuki meetodil, kus keskendutakse just laste varasele muusikalisele kasvatusele ja see on sobilik kõigile,» ütles ta.