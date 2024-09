Poliitikud käivad võlakirjadest kauge kaarega mööda

Kaasatud raha kasutatakse eelarve puudujäägi ja suurenenud kaitsekulude katteks. Rahandusministeeriumi selgituste järgi on riigi võlakiri laenukokkulepe, mille puhul riik soovib laenu võtta ja riigi võlakirja omandaja on valmis seda andma. Laenu tingimustes ja tähtajas lepitakse eelnevalt kokku. Seejärel väljastab riik võlakirjad ehk väärtpaberid, mis on võlakirja omanikule ehk laenuandjale laenukokkuleppe kinnituseks.