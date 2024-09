Arendaja: tuulepargid Järva vallas ergutaks Kesk-Eesti ettevõtlust

Järva vallavalitsus esitab 4. septembril Järva valla tuuleenergia eriplaneeringu avalikule arutelule, et liikuda edasi tuuleparkide arendamisega; eriplaneeringust nähtub, et Järva valda on võimalik arendada tuuleparke, mis ergutaks regionaalset ettevõtluskeskkonda ning oleks kasulik kohaliku energiajulgeoleku tagamiseks.