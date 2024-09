Lasteaia ehitusleping sai kõrrejoogi lurinal allkirjad alla

"Üheksa korda mõõda ja üks kord lõika"- just selline Eesti vanasõna võiks iseloomustada Aravete tulevast lasteaeda. Võiks öelda, et üheksa korda on mõõdetud ning täna allkirjastasid osapooled lepingu. Jääb vaid oodata 2025. aasta sügisperioodi, mil tuleb lõigata linti.