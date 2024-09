Õpilaste jalgratastele jääb ruumi väheks

Hammerbecki põhikooli direktor Barbi Paatsi ütles, et sel sügisel on rattaparklad tõepoolest iga päev silmini jalgrattaid täis ja neid on sealt juba raske kätte saada. "Ja meil pole isegi veel alanud "Kondimootoriga kooli" nädal," märkis ta.

Küll aga on Paatsi hinnangul lapsed liikuma kutsuva kooli iga-aastasest projektist õppinud, et kondimootoriga kooli tulla on tervislikum kui elektrilise jalgratta või tõukerattaga. "Seetõttu ei näe me parklates tõukerattaid, vaid pigem tavalisi tõukse, BMX-rattaid ja tavalisi jalgrattaid," selgitas ta.