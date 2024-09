Türi raudteeliinil reisijate arv pisut vähenes

“Augustikuus avaldasid reisijate arvule väga suurt mõju raudteeremondid Tartu suunal, kus üle nädala teenindasid Tamsalu – Tartu vahel reisijaid kolmel päeval nädalas asendusbussid,“ ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. „Raudteeremondi ja selle elektrifitseerimisega valmistab taristuomanik AS Eesti Raudtee ette uute Škoda rongide tulekut Tallinna – Tartu trassile, et saaks hakata pakkuma kahe linna vahel kiiremaid ühendusi ja reisijatele mugavat sõidukogemust.“

2024. aasta algusest (jaanuar – august) on Elroni rongidega sõitnud üle 5,21 miljoni reisija, mis on aasta varasemast 1% enam. Kaheksa kuuga kasvas reisijate arv 2023. aasta sama perioodiga enim läänesuunal (Tallinn – Turba/Paldiski/Kloogaranna/Keila) +10%.

Augustis reisiti rongidega üle 651 000 korra, mis on eelmise aasta augustist 4% vähem. Läänesuuna (Turba, Paldiski, Kloogaranna, Keila) reisijate arv on eelmise aasta augustiga võrreldes suurem 7%, idasuunal (Rakvere, Narva) vähenes reisijate arv 6%, edelasuunal (Rapla, Türi, Viljandi) 7 % ja lõunasuunal (Tartu, Valga, Koidula) 21%.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2023. aastal tehti Elroni rongidega 7,83 miljonit reisi.