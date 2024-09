Järvalanna pälvis naiskodukaitsjate kõrgeima tunnustuse

Naiskodukaitse Liiliaristi III klassi kavaler Taive Saar on Naiskodukaitse Järva ringkonna liige. Ta on äärmiselt analüüsiva ja süsteemse inimesena kõigis oma erinevates rollides Naiskodukaitse endale põhjani “selgeks” ja omaks teinud. Tema ligi 23-aastane liikmestaaž ja peetud ametid Kaitseliidus on võimaldanud tal kokku puutuda sadade naiskodukaitsjatega üle Eesti ning hooliva ja avatud inimesena on ta andnud endast parima nii meie liikmete kui organisatsiooni arenguks. Ajakirja Kaitse Kodu tegevtoimetajana aitas ta tõhustada naiskodukaitsjate meediateadlikkust ja tõsta meie pädevust enesest kuvandi loomisel. Kaitseliidu koolis töötades on ta end kadestamisväärse põhjalikkuse ja süsteemsusega viinud kurssi koolitamis- ja juhtimispädevustega ning nende värskemate edasiarendustega ning seda kõike suure südamega ja lahkelt jaganud ka kõigile naiskodukaitsjatele ja ringkondadele, kes teda vaid palunud on. Keskjuhatuse liikmena on ta süvenenud suure süsteemsusega kõigisse käsitlusel olnud teemadesse ning olnud Naiskodukaitse esinaisele toeks ja tõhusaks nõuandjaks. Lisaks on Taive olnud Järva ringkonna palgaline instruktor (2015-2017).