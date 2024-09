Maal elamise päeval tutvustatakse Järvamaad Aravete kaudu

Sel korral on maal elamise päeva sündmuste kese Aravete, selle korraldamist veab eest Kangrumäe külakultuuri edendamise selts ja Marta Kondas. „Paljudes kohtades maal, kus elab 200–300 inimest, pole mitte midagi. On ainult elamine, aga meil on Aravetel kõik olemas: kool, lasteaed, kaks perearsti nimistut, apteek, kaks ketipoodi, lillepood. Meil on mitmeid iluteenuseid: maniküür, pediküür, massaaž, juuksur,“ nimetab Kondas mõned võimalused, mis teeb Aravetest suurepärase elupaiga.