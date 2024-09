Türi metsajooks ootab osalema

Kõik jooksuhuvilised on teretulnud. Korraldajad annavad teada, et üritus kannab küll jooksu nime, kuid oodatud on kõik soovijad vaatamata eale ning sportlikule ettevalmistusele. Valige omale sobiv distants ja tulge nautima ilusat sügisloodust ja -ilma.