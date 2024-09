Tikupoisi sügislaat tuleb taas koos elektriautode demopäevaga

Ürituse kese on on Tikupoisis juba traditsiooniliseks saanud elektriautode demo, võimaldades laadalistel teha proovisõite ning tutvuda ühes koha paljude erinevate mudelitega.. Lisaks on kohal Alexela energialahenduste tiim, kes annab parimat nõu mistahes energiaga seotud küsimuse üle - olgu selleks arutelu elektripaketi, koduse laadimislahenduse või hoopiski peagi avatava vesinikutankla üle. Kohapeal saab näha ja tutvuda ka Eestimaise laadijatootja VOOL’u laadijatega.

Tikupoisi juht Urmas Johanson sõnas, et sügislaat pakub haruldast võimalust ühe päeva jooksul testida erinevaid elektriautosid ning leida endale sobivaim. "Oma kogemuse põhjal tean, kui keeruline võib olla aja leidmine, et külastada autosalonge ning proovida erinevaid mudeleid. Nüüd on aga energiaettevõtte Alexela eestvedamisel 95% Eestis müüdavatest mudelitest ühe päeva jooksul proovimiseks saadaval," kutsus Johanson 21. septembril kõiki Tallinna-Tartu maanteel Paia ristis asuva Tikupoisi sügislaadale.

Lisaks elektriautondusega kurssi viimisele on võimalik laadal soetada laadakaupmeestet kodumaiseid talu- ja käsitöötooteid. Lapsi lõbustavad kogu päeva vältel Lola Peostuudio piraadid. Ka on avatud loomapark, kus on võimalik näha erinevaid loomaliike ning sõita ponidega. Võimalus on teha helikopterisõite või kogeda adrenaliinirohket õhulendu Baltic Catapult katapuldiga.

Vahepalana mängib muusikat Katrina Merily Reimand elektriviiulil. Laadapäeva lõpetab suurejooneline bänd LEGEND. Üles astuvad armastatud lauljad Rolf Roosalu ja Marvi Vallaste. 80-90ndate hitte mängiv ansambel tuleb lavale kell 15.40!

Möödunud aastal külastas Tikupoisi laata üle 7000 huvilise ning tõenäoliselt saab tänavu vähemalt sama suurt osalejate arvu näha.