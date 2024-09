Järva valla uus direktor jättis selja taha 30 aastat elu pealinnas

Lasteaias töötamine on Sirjeli unistus olnud juba Koeru lasteaias käimise ajast. „Viimases rühmas küsiti, kelleks ma tahan suurena saada. Minu unistus oli saada lasteaia kasvatajaks. Unistustel on kombeks täituda,“ sõnas ta. „Lasteaias ja lastega töös inspireerib mind laste siirus, ehedus, nende tulevikku vaatav positiivne hoiak, mitmekülgsus. Meeldib lapselikkus, lastes olev ja välja paistev elurõõm, südamlikkus. Iga laps on väärtuslik.“