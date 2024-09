Järvamaa bussijuhte kiideti kui häid sõitjaid ja teenindajaid

Konkursi võitja, Valgast pärit Jüri Noorsalu paistis silma ühtlaselt kõrgete tulemustega peaaegu kõigis kategooriates. “Olen võidu üle ääretult uhke ja see jääb kauaks meelde kui eriline hetk minu karjääris,” sõnas Noorsalu võistluse lõpus. Ta lisas, et Lux Expressi tööle tulek kaks aastat tagasi oli tema elu parim samm.

Parimatele auhinnad üle andnud Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul tehakse iga päev tööd selle nimel, et Lux Expressis töötavad bussijuhid oleksid oma ala parimad: „Meie eesmärk on pakkuda reisijatele turvalist ja kvaliteetset teenust ning selle saavutamiseks on oluline nii meie bussijuhtide pidev arendamine kui ka nende saavutuste tunnustamine. Taoliste võistluste korraldamine on suurepärane võimalus esile tuua ja premeerida meie töötajate professionaalsust ja pühendumust.“