Hooldekeskuse tööpere mängis jalgpalli

Mõned kuud tagasi korraldas hooldekeskuse liikumisjuht Luca Faccio võistluse, kus võtsid mõõtu töötajad ja kliendid. Sündmus meeldis kõigile väga ning oodati uut üritust. Nii sündiski jalgpalliturniir. Anneli sõnul on tähtis just koos tegemine. Hooldekeskuses on palju töötajaid ja mitu erinevat osakonda. Koos tegemine võimaldab ühel osakonnal tutvuda teise osakonna inimestega. Plaan on ka tulevikus jätkata spordiürituste korraldamisega. Näiteks mängida ühiselt korvpalli.