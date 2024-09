Paide Teater kuulutas välja piletipeo

“EESTI KÄRA”

Esietendus: 25. oktoobril kell 19.00

Lavastus on inspireeritud ühe Eesti väikelinna sisekliimast ja sisepoliitikast, mille asukoht on teada… aga me ei ütle seda. On see Paide, Võru või hoopis Rapla? See on must-valge ja sinisilmne lugu meeste sisepõlemismootoritest, mis kärssavad pärast kohalikust linnavalitsusest lahkumist läbi. See on lugu fanatismist ja usukumisest, et väikelinn vajab oma kultuuri. Ei vaja… Või? Tee viib kõrtsi… kõrtsis ollakse vabad, räägitakse lühikesi lugusid… ollakse ausad, kriitilised, vaimukad… Aga kellega? Hommik pole targem eelmisest. Linnavalitsus avab taas oma uksed… Ametnikud kolivad oma naiste ja meekärgede juurest tööle. Meestel tuleb taas kohale minna, et selgitada oma vajadust… Vaimsust. Lõpuks ei muutu midagi! Kohalik poliitik ei mõista (tema vajab ”pulli”), riik ei näe, publik mandub. Naine kodus kardab (kui teda üldse on). Uksed jäävad samaks. Mees kolib järgmisesse väikelinna. Veidike Tallinnale lähemale. Ikkagi!? Ring ei saa kunagi täis. Ring on kõige keerukam labürint. Jääb üksindus. Jääb uus algus.

Lavastaja: Tarmo Tagamets (teater Müüdud Naer)

Dramaturg: Mart-Matteus Kampus

Muusikaline kujundaja: Vootele Ruusmaa

Laval: Helgur Rosental, kogukond ja koor

MARILIIS PETERSONI DOKUMENTAALLAVASTUS

Esietendus toimub 12. detsembril kell 19.00

Paide bussijaama saabudes on kahe minutilise jalutuskäigu raadiuses võimalik valida nelja erineva pühakoja vahel. Paide südames on kirik, kus käivad koos nii luterlased kui ka, hetkel, vene õigeusklikud. Paide Vallimäe taga käib koos mitteformaalne kogudus, mis on alles loomisel. Puudu ei ole ka budistid, üldspirituaalid ja maausulised, endised Jehoova tunnistajad ja ateistid.

Kas usklikud ja uskmatud on valmis jagama oma rituaale? Kuidas toimivad omavahel erinevad religioonid ühes väikelinnas? Mis on nende erinevused ja sarnasused? Kas religioon toob kogukonna kokku või lööb selle lahku? Milline oleks Paide ilma usuta?

Lavastus on väljalõige ühest väikelinnast, selle inimestest ja nende lugudest. Lavastus keskendub Paide linna pühakodadele, nende ajaloole ja rollile meie kogukonnas. Neile, kes on usu leidnud ja neile, kes on sellest teadlikult eemaldunud.

Lavastaja: Mariliis Peterson

Dramaturg: Mart-Matteus Kampus

Laval on etendajad ja koguduste liikmed.