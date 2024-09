Moosilaada eestvedaja eelistab nüüd soolaseid maitseid

Pole ka ime, et magusavajadus paljudel pärast pühapäevast laata rahuldatud on, sest moosikonkursil kandideeris mõisamoosi tiitlile koguni paarkümmend keedist.

Et võitja välja valida, oli tarvis neid kõiki maitsta nii hindajatel kui ka laadalistel. Ka laada üks eestvedajatest, Margit Reinpõld, tunnistas, et eelistab paari järgmise nädala jooksul soolaseid maitseid. «Saingi pärast osta kuuseriisikaid ja soolaseid hoidiseid. Magusast oli tõesti lõpuks isu täis, sai ju kakskümmend moosi ära maitstud ja ka üle maitstud, milline see parim ikkagi on,» lausus ta naerdes.