Riigikogu liige Järva vald on muutumas perifeeriaks

Need piirkonnad on sageli mõjutatud hävitavast sõltlassuhetest koloniseeriva emamaaga ning mis on kohalikud võimustruktuurid korrumpeerinud ja lammutanud.

Võite küsida, et mis seos selle definitsiooniga on siis Järva vallal. Aga otsene ja ilmne seos. Nimelt tahetakse lähiaastatel püstitada Järva valda kuni 109 tuulegeneraatorit, mille igaühe tipu kõrgus on arendajate soovil kuni 270 meetrit, mis on võrreldav Tallinna teletorni kõrgusega (314 meetrit) ning selle otsustajaks on Järva valla volikogu.