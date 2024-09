Lasteaed avas lapsevanematele välkkohviku

Sookure lasteaia direktor Liisa Kuuskler-Kluus ütles, et mõte lapsevanemaid võõrustada tekkis lasteaial juba kevadel. "Üks lapsevanem kirjutas meile sotsiaalmeediasse andmaks tagasisidet, et lasteaia toidud on nii maitsvad ja tervislikud ning soovis avaldada kokkadele kiitust," meenutas ta. See lapsevanem tundis ka siirast huvi, kas ka temal oleks võimalik toitu mõnikord proovida.