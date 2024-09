Politsei sai roolijoodikute liikumiste kohta üle 200 teate

Politseikolonelleitnant Sirle Loigol on hea meel tõdeda, et inimesed teevad politseiga koostööd ja annavad joobes juhtidest teada. "Saime suvistel liiklustalgutel 224 teadet, mis näitab, et inimesed tunnetavad roolijoodikute probleemi tõsidust ja soovivad anda oma panuse, et Eesti liiklus oleks turvalisem. Tänu kaardirakendusele märgitud infole oleme saanud paremini planeerida patrullide väljapanekuid ja suunata enam patrulle sinna, kus võivad ohtlikud juhid liigelda," rääkis Loigo.