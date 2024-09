SÜGIS HIILIB Lähipäevil on öösiti oodata miinuskraade

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Laialdaselt tekib udu. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 17 kraadi. Laupäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Enne keskpäeva on paiguti udu. Olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, õhtul loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 14-19 kraadi.