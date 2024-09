Tänavused Terviseteo kandidaadid on selgunud

Konkursi Tervisetegu tunnustamine toimub Tervisefoorumil 16. oktoobril Türi Kultuurikeskuses. Lisaks tunnustatakse Tervisefoorumil haridusasutuste toitlustuse parimaid ja tänatakse sotsiaalvaldkonna tegusaid. Sündmusel saab ka osa võtta kahest koolitusest: Signe Kiisk “Kuidas suhelda erinevatest generatsioonidest inimestega?” ja Peaasi.ee koolitaja Elina Kivinukk "Miks on magamine oluline?". Tervisefoorumil võivad tasuta osaleda kõik soovijad, vajalik on vaid eelnev registreerimine, mis on avatud kuni 08. oktoober SIIN .

Kandidaatide esitajate poolsed tutvustused:

Papside Klubi

Algatus toetas meeste tervislike eluviiside propageerimist ja pani aluse järjepidevale isade toetamisele Türi kogukonnas.

Isad mängivad laste elus hindamatut rolli, aga neid on vaja ühiskonnas rohkem väärtustada. Türi Perepesa algatusena on Papside Klubi eesmärk luua kogukonnas ruum, kus isad saavad jagada oma kogemusi, õppida uusi oskusi ja toetada üksteist teekonnal saamaks teadlikumaks ja hoolivamaks isaks, partneriks ja meheks. Kusjuures kesksel kohal ka hoolimine enda tervisest, samuti barjääride ületamine oma tervislike probleemidele abi otsimisel. Papside Klubi on koht, kus isa ei ole üksi – see on koht, kus isa saab olla tema ise, rääkida, arutleda ja õppida, olles toetavas ja sõbralikus keskkonnas. Koht, kus positiivsetel sõnumitel, suhetel ja huumoril on oluline ühendav koht. Koht, kus koolitajateks on meessoost eeskujud, kes inspireerivad oma teadmiste ja kogemusega osalejate enesetõhusust ja toetavad motivatsiooni. Hea näide otsesest mõjust on meestearsti külastus, mille tulemusel paljud mehed läksid kohe vabatahtlikult arsti juurde. Papside Klubi pakub isadele võimalust õppida, kuidas paremini tasakaalustada töö- ja pereelu, kuidas luua kvaliteetseid suhteid oma lastega ja kuidas tegeleda igapäevaelu stressiga. Isad, kes osalevad klubis, saavad praktilisi teadmisi ja tuge, kuidas olla veelgi paremad lapsevanemad ja partnerid, terviseteadlikumad mehed. Kooskäimised tugevdavad vaimset tervist, vähendavad stressi ja suurendavad elurõõmu. Oluline oli tegevuse jätkuvus aasta vältel, mis kinnistas Papside Klubis osalenud 16 isa (tahtjaid oli rohkem) soovi klubilise tegevusega jätkata ka edaspidi. Isade tagasidest jäi kõlama, et ühine teekond Papside Klubis on olnud täis toetust, üksteise kuulamist ja inspireerivaid hetki. Vahel aitab lihtsalt äratundmine, et ka teistel on samad mured: „Olgu mured või rõõmud, igal juhul on tore kord kuus rutiinist välja astuda ja koos teiste papsidega „meeste asju“ arutada“.

Türi täiskasvanute tennisetreeningud 2024

2024. aastal toimusid Türi tenniseväljakutel täiskasvanute tennisetreeningud treener Kerttu Voori juhtimisel. Treeningud toimusid ajavahemikus juuni-september. Türi valla elanike hulgas leidsid treeningud väga suurt populaarsust. Kaks korda nädalas kestsid treeningud ajavahemikul 11.00-19.00. Igas grupis oli 8-12 inimest, kellest enamik olid algajad ning vähese sportlikku liikumisharrastuse kogemusega. Iga treening kestis 1 tund. Kerttu Voori poolt läbi viidud Türi täiskasvanute tennisetreeningud mõjusid kogukonnale väga positiivselt ning liikuma tulid ka inimesed, kes muidu igapäevaselt seda ei tee. Lisaks on aidanud see populariseerida tennist kui atraktiivset spordiala ning paljud inimesed on leidnud endale uue hobi läbi nende treeningute.

Airi Lahesoo, Ines Metsla - PAIde lasteaia Lillepai õppekoha kokad

PAIde lasteaia Lillepai maja kokad on eesmärgiks ja fookuseks võtnud mitte ainult lastele kvaliteetse ja tervisliku toidu pakkumise vaid ka kaastöötajate vaimse ja füüsilise tervise hoidmise. Nimelt lõid kokkade duo Ines Metsla ja Airi Lahesoo oma initsiatsiivil traditsiooni uuele üritusele, mis kannab nime „Teeõhtu kolleegidega“. Airi ja Inese poolt korraldatavate teeõhtute üheks osaks on kokkade poolt valmistatud imemaitsev toidulaud, kuhu kuuluvad kõik ainult tervisest pakatavad suupisted, sellega antakse kolleegidele nii inspiratsioon kui ka signaali, et hea snäkk saab olla ka maitsev ja samaaegselt tervislik. Lisaks tervislikele snäkkidele on olemas ka erinevad tervist turgutavad teejoogid. Kuid samaaegselt füüsilisele heaolule hoolitsevad Airi ja Ines ka kolleegide vaimse tervise eest. Näiteks on loodud alati väga mõnus ja õdus keskkond, olgu selleks tulukesed ja mugavad istumised või armsalt kaetud lauakesed. Teeõhtuid on sisustanud nii loodusloengud kui ka klassikalised laua- ja liikumismängud. Antud ürituse teeb eriliseks just see, et rikastatakse üheaegselt nii kolleegide maitsemaailma ja suunatakse toituma tervislikumalt kui ka antakse mõnus dopamiini doos vaimsele tervisele. Lisaks on Airi ja Ines oma tervislike suupistetega panustanud ka lasteaia jõululaadale, kus koguti tulu, et korraldada antud teeõhtuid kollektiivile, sest omaosalust ei koguta ning kõik tuleb kokkade heast tahtest. Antud teeõhtud on kollektiivi ühed populaarsemaid ühisüritused ning ka uue hooaja esimese teeõhtu kuupäev on paika pandud. Soovime, et antud initsiatiiv motiveerida ja suunata oma kolleege paremale tervisele ja minale oleks Inese ja Airi jaoks jätkusuutlik ning oleks eeskujuks ka paljudele teistele inimestele.

Kolleegi kommentaar: Väga lôôgastav ja vaimu kosutav on pärast (rohkem või vähem ) väsitavat tööpäeva sellises vabas ja sundimatus õhkkonnas oma töökaaslastega kokku saada. Neil üritustel on küljes ‘kvaliteedimärk’ - seda näitab osalejate arv. Turgutust saab nii vaim kui keha- üritustelt ei puudu kunagi ka tasuta väga maitsvad ja samas huvitavad suupisted.

Kevadpealinna toimkond koostöös Türi vallavalitsuse, Türi kultuurikeskuse, MTÜ Türi Spordiklubide Liidu, Türi Arengu Sihtasutuse (Türi Ujula), Türi Lasteaia ja paljude liikumisest rõõmu tundvate vallakodanike ja külalistega.

Kevadpealinn tähistas 2024. aastal 25-ndat juubelit. Juubeliaastal oli suur tähelepanu erinevatel liikumisüritustel, mis haarasid erinevaid sihtrühmi, vanusegruppe, liikumisviise. Sündmused olid suunatud mitte tulemusele vaid liikumisrõõmule, asutuste- ja inimeste vahelisele koostööle ning kaasamisele. Liikumissündmusi toetab Kevadpealinna korraldustoimkond, need on teoks saanud koostöös Türi vallavalitsuse, Türi kultuurikeskuse, MTÜ Türi Spordiklubide Liidu, Türi Arengu Sihtasutuse (Türi Ujula), Türi Lasteaia ja paljude liikumisest rõõmu tundvate vallakodanike ja külalistega.

Kevadpealinna ürituste sarjas olid sel aastal:

Avaüritusena toimus 19.-20. märtsil 24-tunni ujumine „Ujudes kevadesse“, kus Türi ujulas ujuti kahel rajal kokku 156 775 meetrit, ujujaid oli 24 tunni jooksul kokku 127. Eestvedaja Türi Ujula. 24. märtsil toimunud matkal „Matk Kevadesse“ sai linnas erinevaid punkte läbides vastuse, mis sündmused kevadpealinnas toimuma hakkavad. Matkal kutsuti üles ka KÕKUTAma, et linna kogunenud prügi kokku korjata. Matkal osales mitusada inimest. Eestvedaja MTÜ Türi Spordiklubide Liit. 1. mail korraldatud kogupere jalgrattamatk „Tunne koduvalda“ on toimunud kevadpealinna kõikidel aastatel. Sel aastal korraldati rattasõit samal rajal, mis 25 aastat tagasi, mistõttu kutsuti ka inimesi üles riietuma „retro“ stiilis. Osalejaid oli pea 70. Eestvedaja MTÜ Türi Spordiklubide Liit. Türi valla lasteaedade „Lillejooks“ toimus 14. mail Türil Kooli pargis. Jooksul osalesid 8-liikmelised meeskonnad kõikidest Türi valla lasteaedadest ja pea kõikidest rühmadest. Kokku oli jooksmas üle 200 lapse. Eesmärk ei olnud selgitada parimaid, tegemist ei olnud võistlusega. Tunnustuse ja liikumisrõõmu said tunda kõik pisikesed jooksjad. Eestvedaja Türi Lasteaed. Lisaks on kevadperioodil Türi valda puudutavad suuremad liikumisüritused Türi-Tori kiirlaskumine, Paide-Türi rahvatriatlon, ülemaailmne orienteerumispäev, Jüriöö jooks-kõnd.

Umbrohufestival ja pidulik lõunasöök

2024. aastal toimus 17. ja 19. mail Koigi mõisa Umbrohufestival. Ürituse eestvedaja on ettevõtlik kogukonnaliige ning piirkonna sädeinimene Kaie Altmets, kes festivali on korraldanud ja selle heaks rahastusprojekte teinud juba 10 aastat. Seekordse festivali taim oli harilik kõrvenõges. Reedel toimus Koigi kooli- ja lasteaiaperele pidulik lõunasöök. Kaie korjas nõgeseid 4 kg, millest kokad valmistasid Kaie retsepti järgi maitsvaid kotlette, lisaks oli rohesalat, kartulid. Pühapäeval järgnes festivalile laadapäev. Kohale olid kutsutud hoidiste müüjad, taimetark ja biodünaamik Mercedes Merimaa, kes esitles kaasa võetud “umbrohtu”, tutvustas erinevate taimede raviomadusi ja andis omapoolset nõu. Kohvikust sai mõnusaid käsitöösuupisteid, tehti mõisatuure, Kalkunifarmi miniloomaaed näitas oma karvaseid ja sulelisi. Koolipere toetas omalt poolt nõu ja jõuga festivali toimumist. 9.klassi õpilased ja klassijuhataja olid reedel projektõppel ja kehastusid kelneriteks- panid lauad, toolid, laudlinad, noad-kahvlid, toidunõud, lauakaunistused; pärast teenindamine ja lõpuks koristustööd ning nõudepesu. Tore, et Kaiel on jätkuvalt energiat ja tahet toimetamiseks!

Vaimse tervise toetamine Paide Hammerbecki Põhikoolis

Ennetamaks vaimse tervisega seotud probleeme ja toetamaks nii õpilast, õpetajat/koolipersonali kui lapsevanemaid, oli 2023/2024 õppeaasta suunatud just sellele teemale. Läbi viidud tegevused ning nende kasutegur:

kondimootoriga kooli

mänguvahetunnid ja liikumispausid tunnis – lühike paus liikumiseks võib anda energiasüsti, vähendada unisust ning tähelepanu hajumist.

meelerahumuinasjutud - õpilased kuulasid ja kirjutasid meelerahumuinasjutte, mis aitavad lõõgastuda, arendada loovust ning parandada keskendumisvõimet.

ennast juhtiv õpilane – lapsevanematele ja õpilastele sõnastati õppimist toetavad tegevused ja oskused, mida tutvustati lapsevanemate koosolekul, klassijuhataja tundides ning jagati materjali Stuudiumis.

KIVA – Paide Hammerbecki Põhikool on liitunud Kiusamisvaba Kooli projektiga, kuna kooliperena peame oluliseks lastele turvalise vaimse keskkonna pakkumist ning kiusamise vastu võitlemist.

vaikuseminutid – 8.klassis viiakse läbi 10 nädalane noorteprogramm “OMA”, kus õpilased õpivad hingamisharjutusi, mis aitavad toime tulla stressi ja ärevusega.

rahunurk - oktoobri esimesel kahel nädalal oli klassidel ülesanne kujundada oma klassi „Rahunurk“, mis on sisustatud materjaliga, mis aitab tugevate tunnetega toime tulla.

koolipsühholoogi loengud – arutleti, millised on hea klassikaaslase omadused, millised on mittetoetavad tegevused klassikaaslaste vahel ning lõpuks analüüsiti, mida saab igaüks ise ära teha, et kõik saaksid koolis õppida ja end turvaliselt tunda.

ümber järve jooks – kogukonda ja kooliperet ühendav sündmus, millest võtavad osa kõik klassid, õpetajad, lapsevanemad ja vilistlased.

Metsajõe laager – sündmus, mille korraldamisel lööb kaasa kogu koolipere ning mis viib õpilased välja oma tavapärasest keskkonnast ja mugavusstsoonist, et arendada enesekindlust, loovust, kohanemisvõimet ja vastupidavust.

lapsevanemate kool – kogu õppeaasta vältel toimusid lapsevanematele koolipsühholoogi eestvedamisel teema aruteluõhtud, mille teemadeks oli tunnetega toimetulek, lapse emotsionaalsete oskuste arendamine, lastele oma tunnete väljendamise ja nendega toimetuleku õpetamine jne.

veebipolitsei külaskäik – millised ohud peidavad end internetis ja kuidas end nende eest kaitsta. Internetiturvalisusel on otsene mõju vaimsele tervisele, sest see loob turvalisema ja toetavama keskkonna, kus inimesed saavad suhelda, infot tarbida ja oma elu korraldada ilma pideva ärevuse ja stressita.

noortenõustaja loengud „Poistest ja tüdrukutest“ – noorte toetamine nende arengus, avatud suhtlemine ja positiivsete enesehinnangustrateegiate õpetamine on olulised, et aidata neil kohaneda hormonaalsete ja kehaliste muutustega, sotsiaalse survega ja säilitada hea vaimne tervis.

õpetajate kovisioonid - toetamaks õpetajate vaimset tervis ja üldist toimetulekut, toimusid regulaarsed kohtumised erinevate juhtumite aruteluks, mis aitavad õpetajatel arendada oma oskusi, saada tuge, luua positiivset ja arendavat õhkkonda.

Järva valla haridustöötajate spordipäevad

2021. aastast alates lõpetab Järva vallas kooliaastat haridustöötajate spordipäev. Mõtte algataja on Imavere Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Taiga Laur, kes 2021. aasta juunis haridustöötajad Imaverre kokku kutsus. Taiga sõnul panid mõtte idanema Liikumakutsuva kooli seminari korraldajad, kes viskasid õhku mõtte, et ka õpetajad võiksid liikuda. Taiga meelest on Järva vald oma õpetatajate spordipäevaga pioneer: tema küll pole kuulnud, et mujal ülevallaliselt midagi sarnast tehtaks. Kohe esimesel aastal sündis Taiga sulest ka õpetajate spordipäeva laul – sellega alustatakse nüüd igal aastal spordipäevi. Kokku tulevad kuni 10-liikmelised võistkonnad igast haridusasutusest. Kes võidab, korraldab järgmise sündmuse. Päev algab ühisvõimlemise ja -laulmisega. Järgneb sportimine, siis kokkuvõtete tegemine ja autasustamine. Päev anna hea enesetunde ja on õpilastele eeskujuks. Liikumine on elu!

Vaimse tervise kohvik Paides (Peaasi.ee) koordinaator Terje Helbma eestvedamisel

Sellel aastal jõudis Paidesse peaasi.ee poolt organiseeritud Vaimse tervise kohvik, mis tähendab igakuiselt tasuta üritusi, kus vaimse tervisega kimpus olevad inimesed saavad abi ja nõu. Me kõik teame, et paljude inimeste vaimne tervis vajab turgutamist, kuna oleme lähiaastatel üle elanud Covidi epideemia ning tunneme ebakindlust käimasoleva sõja tõttu. Täna ei panusta riik vaimse tervise probleemidesse piisavalt. Seega peaasi.ee poolt välja kutsutud Vaimse tervise kohvik on üks vähestest võimalustest inimestele abi pakkuda, vaimse tervise teemadel teadlikkust tõsta ning ulatada abikätt neile, kes seda vajavad. See on väärt tunnustamist. Rõhutada tasub samuti, et kõik see toimub vabatahtlike abiga. Paides veavad seda ettevõtmist viis kohalikku vabatahtlikku Terje Helbma eestvedamisel, kelle kõigi ühine soov on oma kogukonda panustada.